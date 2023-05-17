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20:45, 17 мая 2023Из жизни

Десятки змей заполонили дом и выгнали мужчину из его собственной спальни

В Таиланде мужчина нашел в своем доме 20 змей

Фото: Ravi Patel / Unsplash

Житель таиландской провинции Районг, обнаруживший в своем доме более 20 змей, назвал нашествие пресмыкающих карой мифического существа Нага. Об этом сообщает The Thaiger.

42-летний Пон утверждает, что десятки пресмыкающих внезапно заполонили весь дом и фактически выгнали его из собственной спальни. Мужчина переночевал в другой комнате и на следующий день обратился к спасателям.

Специалисты осмотрели спальню Пона и действительно нашли там множество змей. Пресмыкающиеся притаились в шкафах, кондиционере и других местах. 13 змей удалось поймать, еще 6 успели уползти.

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Репортеры, приехавшие к Пону вслед за спасателями, обратили внимание, что возле его дома лежит упавшая фигура Наги — змееподобного мифического существа. Пон подтвердил, что статуя принадлежит ему и упала во время сильного дождя. Он не исключил, что между ее падением и нашествием змей может быть связь. По его мнению, появление пресмыкающих намекало на то, что священную фигуру пора поднять и поставить на место.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии засосала ядовитую змею пылесосом. Прибывший по вызову змеелов нашел в пылесборнике недавно вылупившегося детеныша коричневой демансии.

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Алиса Удовик
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