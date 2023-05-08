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03:05, 8 мая 2023Из жизни

Женщина засосала ядовитую змею пылесосом

Жительница Австралии засосала ядовитую змею пылесосом

Фото: @snakecatcherherveybay

Жительница австралийского штата Квинсленд засосала ядовитую змею пылесосом. Об этом в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал местный змеелов Дрю Годфри из организации Hervey Bay Snake Catchers.

По его словам, перепуганная женщина вызвала его, заявив, что поймала пресмыкающееся столь необычным способом. Он разъяснил, что змеи являются охраняемым видом и обходиться с ними подобным образом незаконно и жестоко.

Когда Годфри приехал, то нашел в пылесборнике недавно вылупившегося детеныша коричневой демансии — малоопасного для людей, но тем не менее ядовитого местного эндемика. Эту змею часто путают с чрезвычайно опасной восточной коричневой змеей.

Змеелов рассказал, что его трижды кусали такие аспиды, и каждый раз это можно было сравнить с пчелиным укусом. Годфри выпустил не пострадавшую змею в ближайшем кустарнике, посочувствовав ее злоключениям.

Схожий случай произошел в том же штате в 2021 году. Тогда местная жительница заметила в доме молодую черную ехидну и в панике направила на нее шланг пылесоса.

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Марина Совина
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