Президент Эстонии назвал неразумными запреты из-за русского языка

Президент Эстонии: Запрещать что-то из-за русского языка неразумно

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что считает неразумным запрещать что-либо из-за русского языка. Его слова передает РИА Новости.

«Оставим в покое культуру, книги, литературу, театр, кино. Они нам не враги. Запрещать... только потому, что это на русском языке, я не считаю разумным», — рассказал Карис.

Он добавил, что эстонское государство с XX века создает языковую и культурную автономию для многих народов, но отметил, что государственным языком остается эстонский.

Ранее министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас не смогла назвать результат умножения восьми на четыре. Журналист задал ей вопрос, попросив умножить восемь на четыре. Каллас призналась, что «понятия не имеет», каким будет правильный ответ.