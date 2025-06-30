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05:57, 30 июня 2025Бывший СССР

Министр образования Эстонии не справилась с таблицей умножения

Министр образования Эстонии Каллас не смогла назвать результат умножения 8 на 4
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас не смогла назвать результат умножения восьми на четыре. Она не справилась с таблицей умножения в ходе интервью с журналистом издания EA Daily.

В разговоре затронули тему требований, предъявляемых к образовательным учреждениям. Министр подчеркнула, что образование — это «не только математические формулы». Журналист тут же задал ей вопрос, попросив умножить восемь на четыре. Каллас призналась, что «понятия не имеет», каким будет правильный ответ.

После этого глава министерства задала тот же вопрос самому журналисту, который решил задачу, сложив восемь и восемь, а затем умножив результат на два.

Ранее министерство образования и науки Эстонии разослало директорам таллинских школ памятку, в которой пригрозили тюрьмой за участие детей в российских олимпиадах. По утверждениям эстонских властей, с их помощью Москва оправдывает свою политическую повестку.

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