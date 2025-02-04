Эстонцам пригрозили тюрьмой за участие детей в российских школьных олимпиадах

В эстонских школах пригрозили тюрьмой за участие детей в российских олимпиадах

Министерство образования и науки Эстонии разослало директорам таллинских школ памятку, в которой пригрозили тюрьмой за участие детей в российских олимпиадах. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на сообщения родителей школьников эстонской столицы.

В сообщении министерство напомнило учителям, что в республике за участие в школьных олимпиадах России и Белоруссии действуют санкции вплоть до тюремного заключения на срок до пяти лет. Их также призвали быть бдительными в отношении «различных инициатив, направленных на молодежь и связанных с Россией и Беларусью», приведя в пример онлайн-олимпиаду, победители которой в качестве приза получают поездку в Москву на парад Победы или в молодежные лагеря в России и Белоруссии.

По утверждениям эстонских властей, Москва с помощью «молодежной работы», образования, культуры, спорта, РПЦ и русского языка распространяет и оправдывает свою политическую повестку. При этом подчеркивается, что участие в мероприятиях иностранцев дает им международный масштаб.

Ранее стало известно, что в ночь на 31 января неизвестные в Таллине подожгли ресторан украинской кухни «Слава Украине» (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов). Департамент полиции и погранохраны сообщил эстонским СМИ, что в здании было разбито окно и подожжены внутренние помещения.