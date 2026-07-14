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20:28, 14 июля 2026Ценности

57-летняя Светлана Бондарчук показала лицо без макияжа и ответила на вопрос о пластике

Ведущая Светлана Бондарчук заявила, что ничего не меняла во внешности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @a030aa

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук ответила на вопрос о пластике. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Подписчики поинтересовались, скорректировала ли 57-летняя знаменитость свою внешность. «В вашем лице что-то изменилось. Что-то сделали с глазами?» — заявил один из пользователей.

В свою очередь, Бондарчук показала лицо без макияжа крупным планом и указала, что не прибегала к помощи хирургов и косметологов. «Нет, ничего не меняла. Иногда лицо может выглядеть по-разному — многое зависит от макияжа, света, ракурса и, конечно, вашего восприятия» — пояснила бывшая жена актера и режиссера Федора Бондарчука.

В марте Светлана Бондарчук показала фото в бикини и раскрыла рост и вес.

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