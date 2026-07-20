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13:38, 20 июля 2026Мир

Нетаньяху изменил решение по признанию геноцида армян из-за давления постсоветской страны

Haaretz: Решение Израиля по геноциду армян не вынесли на голосование из-за Азербайджана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Решение израильского правительства признать геноцид армян, одобренное в прошлом месяце, не было вынесено на голосование в Кнессете из-за давления со стороны Азербайджана на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на израильские источники.

«Нетаньяху заблокировал голосование после того, как высокопоставленный политический советник президента Азербайджана связался с его офисом», — говорится в материале.

Уточняется, что израильские официальные лица заверили азербайджанских коллег, что этот вопрос будет снят с повестки дня Кнессета.

28 июня правительство Израиля единогласно утвердило решение об официальном признании геноцида армянского народа. Как заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар, решение израильских властей не следует рассматривать как «акт возмездия» Турции.

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