Алиев назвал Израиль близким другом

Алиев назвал надежным партнером и близким другом Израиль

Израиль является близким другом и надежным партнером Азербайджана. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в письме президенту Израиля Ицхаку Герцогу, его слова приводит агентство APA.

«Я верю, что традиционные дружеские отношения между Азербайджаном и Израилем, наше взаимовыгодное сотрудничество в ряде важных сфер будут развиваться и укрепляться по восходящей линии и в предстоящий период нашими совместными усилиями в соответствии с интересами наших народов», — указано в письме.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Азербайджан с 8 по 11 мая. Цель его визита — встреча с Ильхамом Алиевым. Кроме того, Нетаньяху встретится с представителями еврейской общины Азербайджана.