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11:11, 30 апреля 2025Бывший СССР

Алиев назвал Израиль близким другом

Алиев назвал надежным партнером и близким другом Израиль
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Израиль является близким другом и надежным партнером Азербайджана. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в письме президенту Израиля Ицхаку Герцогу, его слова приводит агентство APA.

«Я верю, что традиционные дружеские отношения между Азербайджаном и Израилем, наше взаимовыгодное сотрудничество в ряде важных сфер будут развиваться и укрепляться по восходящей линии и в предстоящий период нашими совместными усилиями в соответствии с интересами наших народов», — указано в письме.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Азербайджан с 8 по 11 мая. Цель его визита — встреча с Ильхамом Алиевым. Кроме того, Нетаньяху встретится с представителями еврейской общины Азербайджана.

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