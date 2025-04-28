Нетаньяху на 9 Мая прибудет в страну бывшего СССР

Нетаньяху посетит Азербайджан с 8 по 11 мая

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Азербайджан с 8 по 11 мая. Об этом пишет азербайджано-израильский альянс AIAgloba.

Он также будет находиться в стране бывшего СССР 9 мая. Цель его визита — встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и возложение цветов к могиле солдата еврейского происхождения, воевавшего в конфликте с Арменией в 1990-е годы.

Кроме того, Нетаньяху встретится с представителями еврейской общины Азербайджана. О других подробностях его четырехдневной поездки не сообщается.

Ранее в Азербайджан приехала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она в ходе визита объявила о новом партнерском соглашении между Брюсселем и Баку после встречи с Ильхамом Алиевым.