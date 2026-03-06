Реклама

16:01, 6 марта 2026

Выгоревшим в офисе россиянам начали продавать банные ретриты

Россиянам начали предлагать банные ретриты в Подмосковье
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Sidorov_Ruslan / Shutterstock / Fotodom

В России выгоревшим в офисе гражданам начали продавать банные ретриты. Об этом сообщает портал 360.ru.

Уточняется, что такую услуги предлагают в одном из банных комплексов Подмосковья, который расположен прямо посреди леса рядом с Рублево-Успенским шоссе. Гостям обещают «погружение в атмосферу сказочного леса, доведение до эйфории и полную нирвану».

Особенностью комплекса является так называемая баня «по-черному», при которой дым от печки остается внутри помещения. Создатели места отдыха объяснили, что грамотно сконструировать такое пространство сложно. При этом цена ретрит-программы для группы до 10 человек в будний и непраздничный день обойдется в 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в 2025 году россияне стали в 2,5 раза чаще посуточно останавливаться в избах. Больше всего объектов для такого типа отдыха представлено в Московской, Самарской и Ленинградской областях, а также Дагестане, Краснодарском крае и Татарстане.

    Обсудить
