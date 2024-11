Туристка развеяла прах в древнем городе, попала на видео и вызвала гнев в сети

Женщина развеяла прах в Мачу-Пикчу в Перу, попала на видео и вызвала гнев в сети

Туристка развеяла прах в древнем городе Мачу-Пикчу в Перу и попала на видео. Ролик вызвал гнев в сети, пишет издание Need To Know.

На кадрах видно, что женщина наклонилась над огороженной территорией на известном археологическом объекте, и вытряхнула из белого пластикового пакета то, что, предположительно, было человеческими останками. Затем она поклонилась, а другая женщина подошла и обняла ее.

Пользователи сети осудили действия туристки в перуанском святилище, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В итоге видео удалили из аккаунта местной туристической компании, которая его опубликовала.

Министерство культуры страны начало расследование, чтобы установить личность женщины и туристического агентства, причастных к инциденту.