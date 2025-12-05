Реклама

20:05, 5 декабря 2025Из жизни

Свирепые гуси напали на пожилую женщину и сломали ей тазовые кости

В США 72-летняя женщина попала в больницу из-за свирепых гусей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Nick Fewings / Unsplash

В штате Техас, США, гуси напали на 72-летнюю женщину Лидию Уэст. Об этом сообщает New York Post.

Свирепые птицы набросились на пожилую женщину, когда она кормила уток в парке. Сначала их целью была еда, и Лидия попыталась сбежать. Гуси восприняли это как угрозу и повалили женщину на землю. Они щипали ее и кусали, пока на помощь не пришли прохожие. Они отбили Лидию у гусей и вызвали скорую помощь.

Женщина попала в больницу с несколькими переломами тазовых костей и внутренним кровотечением. По словам ее сына Дэвида, ей предстоит еще долгое восстановление. Он рассказал, что Лидия часто ходила в парк кормить уток. До этого происшествия она и не думала, что гуси могут быть настолько агрессивными.

Ранее сообщалось, что спецпосланника президента США Дональда Трампа во время игры в гольф покусал гусь. Что спровоцировало нападение, неизвестно.

