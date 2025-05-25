Спецпосланника Трампа покусал гусь

Спецпосланника Трампа Уиткоффа покусал гусь во время игры в гольф

Спецпосланника президента США Дональда Трампа во время игры в гольф покусал гусь, фото опубликовал в соцсети Truth Social сам американский лидер.

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта! Моего друга укусили в Бедминстере», — написал политик.

Судя по фотографии, жертвой птицы стал Уиткофф, который известен в том числе как партнер Трампа по гольфу. Что спровоцировало нападение, неизвестно.

Ранее спецпосланник американского президента признался, что черпал знания о международных делах и мировых конфликтах из документальных фильмов на стриминговой платформе Netflix.

