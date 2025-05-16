Уиткофф назвал неожиданный источник своих знаний о международных отношениях

Уиткофф признался, что черпал знания о международных делах из фильмов на Netflix

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф признался, что черпал знания о международных делах и мировых конфликтах из документальных фильмов на стриминговой платформе Netflix. Об этом пишет журнал The Atlantic.

Издание отмечает, что еще несколько месяцев назад о существовании Уиткоффа не знал практически никто, поэтому его впечатляющий взлет на мировой арене привел профессиональных американских дипломатов в недоумение. Более того, Уиткофф, став главным переговорщиком от США по урегулированию украинского конфликта, отнял у Марко Рубио, фактического Госсекретаря США, его непосредственные обязанности.

В то же время у спецпосланника Трампа нет опыта в международных отношениях или дипломатического образования, поэтому при решении международных вопросов он руководствуется интуицией, опытом заключения сделок в сфере недвижимости и, по его собственному признанию, знаниями, полученными от просмотра документальных фильмов Netflix. Уиткофф рассказал, что в последние месяцы прочитал много книг и просмотрел фильмы о мировых конфликтах, в том числе о войне во Вьетнаме, говорится в статье.

Ранее стало известно, что Уиткофф планирует прибыть в Турцию для участия в переговорах 16 мая. Помимо него, в Стамбул отправятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Кит Келлог.