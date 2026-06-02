Кремль заявил о готовности к переговорам с Киевом

Песков: РФ готова к мирным переговорам с Украиной

Россия по-прежнему готова к мирным переговорам с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков прокомментировал слова главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о поручении Зеленского достичь урегулирования конфликта с Россией к зиме и отметил, что пауза в трехсторонних переговорах России, Украины и США не означает прекращения контактов.

Ранее Песков назвал способ завершить конфликт на Украине за один день. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что решение по урегулированию конфликта зависит от Зеленского.