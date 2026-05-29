Учительница показала ученику порно и изнасиловала

В США учительница из Висконсина совратила ученика

Учительница из американского штата Висконсин совратила и изнасиловала школьника. Об этом сообщает WFRV-TV.

31-летнюю Кейшу Стюарт из города Менаша арестовали 26 мая. По данным следствия, она показала порно ученику школы города Гранд-Шут, а затем занялась с ним сексом. Стюарт обвинили в демонстрации несовершеннолетнему вредных материалов, растлении и изнасиловании. Возраст пострадавшего не уточняется, однако известно, что он учился в старшей школе.

Женщине назначили залог в размере 40 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей). Следующее заседание по ее делу назначено на 4 июня.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия учительница изнасиловала двух учеников. Кроме того, она пыталась совратить еще четверых подростков.