Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:12, 7 мая 2026Из жизни

Незнакомец несколько дней тайно прожил в чужом доме с хозяевами

В США семья нашла в кладовке незнакомца, живущего там несколько дней
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: zef art / Shutterstock / Fotodom

Житель штата Арканзас, США, Дачт Хоггатт нашел в своем доме незваного жильца. Об этом сообщает Fox News.

По словам Датча, он впервые заподозрил неладное, когда заметил пропажу пары обуви. Обычно он оставлял ее возле черного входа, но в какой-то момент она исчезла. Жена Хоггатта — Шарон — заверила его, что не трогала обувь. Через некоторое время семья обнаружила, что в доме переставлены стулья и куда-то пропадает часть еды.

29 апреля, пока Датч был в церкви, Шарон, их дочь и зять стали обыскивать дом. Женщина открыла кладовку под лестницей и вдруг стала пятиться назад. «Там кто-то есть. Я вижу его ногу, или джинсы, или что-то в этом роде», — сказала Шарон. Зять зашел в кладовку и нашел там в шкафу незнакомца. Оказалось, что он жил в доме несколько дней.

Материалы по теме:
Прямой отжим Россиянам можно захватывать чужое жилье, но они не знают об этом
Прямой отжимРоссиянам можно захватывать чужое жилье, но они не знают об этом
28 октября 2018
Постучись в мою дверь. Как бездомный мужчина напросился в гости к супругам на Рождество и остался у них на 45 лет?
Постучись в мою дверь.Как бездомный мужчина напросился в гости к супругам на Рождество и остался у них на 45 лет?
7 января 2026

Мужчина заставил его выйти и вызвал полицию. Его опознали как Престона Лэндиса. Он оказался бездомным. Датч отметил, что Престон ничего у них не украл, кроме еды и обуви. По словам мужчины, они не злятся на него, а искренне ему сочувствуют.

Ранее сообщалось, что житель штата Филадельфия, США, случайно обнаружил, что ночью по его крыше ходил взломщик в горнолыжной маске. Ему удалось сбежать до приезда полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский призвал иностранных лидеров не находиться в Москве 9 мая

    Граничащая с Россией страна ответила на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Мощный торнадо обрушился на США и снес сотни домов

    Фекальное цунами из Мексики испортило отдых на лучшем пляже США

    В Москве пожар заблокировал в квартире ребенка

    Пять российских авиакомпаний сообщили об изменении правил провоза пауэрбанков

    Apple купит миллионы бракованных чипов

    Трамп признался в любви шутившему про него иностранному лидеру

    Раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala

    В России суд отменил автоштраф за тонировку по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok