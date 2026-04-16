Хозяин дома случайно обнаружил пугающего незнакомца в маске на крыше среди ночи

В США камера слежения за енотами запечатлела на крыше взломщика в маске

Житель штата Филадельфия, США, случайно обнаружил, что ночью по его крыше ходил взломщик в горнолыжной маске. Об этом сообщает WPVI.

Хозяин дома, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что когда-то установил на крыше камеру, предназначенную для слежения за енотами, и время от времени ее проверял. 12 апреля он снова решил посмотреть записи и увидел на них пугающего незнакомца. Камера запечатлела его около двух часов ночи 11 апреля.

«Он осматривался; было похоже, что он проверял окно или что-то в этом роде. Так что теперь у нас на крыше висит табличка "Посторонним вход воспрещен", как бы безумно это ни звучало», — добавил собеседник новостного издания.

Его сосед, Билл Фитч, рассказал, что тоже видел этого человека. «Он посмотрел на меня сверху вниз, и я подумал, что, может быть, это просто парень, забравшийся на крышу посреди ночи», — объяснил мужчина. Однако вскоре поведение незнакомца в маске показалось Фитчу подозрительным. По его словам, мужчина ходил по крышам с фонариком, заглядывая в чужие окна.

Фитч позвонил 911, но незнакомец успел сбежать к моменту прибытия полиции. «Я предчувствую, что он вернется. И от этого чувствую себя параноиком, правда», — признался мужчина. Теперь он плотно закрывает двери перед сном и ставит перед ними велосипеды. Так, если незнакомец проникнет в дом, Фитч услышит его и сможет поймать.

