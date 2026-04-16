15:38, 16 апреля 2026

Хозяин дома случайно обнаружил пугающего незнакомца в маске на крыше среди ночи

В США камера слежения за енотами запечатлела на крыше взломщика в маске
Юлия Юткина
Житель штата Филадельфия, США, случайно обнаружил, что ночью по его крыше ходил взломщик в горнолыжной маске. Об этом сообщает WPVI.

Хозяин дома, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что когда-то установил на крыше камеру, предназначенную для слежения за енотами, и время от времени ее проверял. 12 апреля он снова решил посмотреть записи и увидел на них пугающего незнакомца. Камера запечатлела его около двух часов ночи 11 апреля.

«Он осматривался; было похоже, что он проверял окно или что-то в этом роде. Так что теперь у нас на крыше висит табличка "Посторонним вход воспрещен", как бы безумно это ни звучало», — добавил собеседник новостного издания.

Материалы по теме:
Неуловимые воры 20 лет похищали и уничтожали музейные ценности на миллионы долларов. Почему их не могли поймать?
Неуловимые воры 20 лет похищали и уничтожали музейные ценности на миллионы долларов.Почему их не могли поймать?
11 июля 2023
«Эти ублюдки украли самое ценное» Дерзкие грабители похитили вина времен Наполеона. Как они придумали идеальную тактику?
«Эти ублюдки украли самое ценное»Дерзкие грабители похитили вина времен Наполеона. Как они придумали идеальную тактику?
4 января 2024

Его сосед, Билл Фитч, рассказал, что тоже видел этого человека. «Он посмотрел на меня сверху вниз, и я подумал, что, может быть, это просто парень, забравшийся на крышу посреди ночи», — объяснил мужчина. Однако вскоре поведение незнакомца в маске показалось Фитчу подозрительным. По его словам, мужчина ходил по крышам с фонариком, заглядывая в чужие окна.

Фитч позвонил 911, но незнакомец успел сбежать к моменту прибытия полиции. «Я предчувствую, что он вернется. И от этого чувствую себя параноиком, правда», — признался мужчина. Теперь он плотно закрывает двери перед сном и ставит перед ними велосипеды. Так, если незнакомец проникнет в дом, Фитч услышит его и сможет поймать.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, восьмилетняя девочка случайно сняла на видео медведицу с двумя медвежатами, которые бродили вокруг ее дома. Изначально она установила во внутреннем дворе камеру, чтобы поймать лепрекона.

