06:05, 23 апреля 2026Интернет и СМИ

Бывший заключенный раскрыл правду об ужасах американской тюрьмы

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Deo Tree / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником New_Tumbleweed_8945, отбывший четырехлетнее заключение в американской тюрьме, рассказал о том, что поразило его больше всего. По словам молодого человека, он был удивлен в первую очередь доступностью запрещенных веществ.

«Там все употребляют эту дрянь (имеется в виду производное группы веществ, известной в России под общим названием спайс, — прим. «Ленты.ру»). Это просто безумие — люди влезают в огромные долги! Я видел, как наркозависимые, употребляющие эту дрянь, спускали тысячи долларов в неделю, чтобы просто употребить», — написал автор.

Он добавил, что долги становятся критичной проблемой для людей с зависимостью. На его этаже была отдельная пустующая камера, в которой одни заключенные выбивали деньги у других.

«Обычно драки случались из-за неоплаченных долгов. Там был этот мужик, который работал исключительно с белыми, и я видел однажды, как он сбросил парня с третьего яруса вниз — примерно на восемь метров. Что мне запомнилось, так это звук лопнувшей головы, как будто это был воздушный шарик», — заключил он.

Ранее бывшие заключенные рассказали о том, свидетелями каких наиболее жутких сцен им приходилось становиться во время отбывания наказания. В наиболее популярном комментарии речь зашла об угрозе физической расправы.

    Последние новости

    «В любой момент». Песков заявил о готовности Путина принять Зеленского в Москве, но с одной целью

    Назван новый лидер рейтинга миллиардеров России

    США впервые за 38 лет применили иной тип оружия против Ирана

    Названо условие для снижение ключевой ставки до 10 % к концу года

    Уникальная магнолия из Японии зацвела в Москве

    В Москве избили и попытались отравить пенсионерку из-за квартиры

    Американский профессор запаниковал из-за угрозы срыва перемирия с Ираном

    На Западе ответили на эксцентричный план Украины по Донбассу

    Раскрыта истинная цель перемирия США с Ираном

    Число лишившихся мантий судей после назначения Краснова председателем ВС подсчитали

    Все новости
