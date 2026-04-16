Бывшие заключенные рассказали о самых жутких сценах в тюрьмах

Пользователи Reddit из числа бывших заключенных рассказали на портале о том, свидетелями каких наиболее жутких сцен им приходилось становиться во время отбывания наказания. В наиболее популярном комментарии речь зашла об угрозе физической расправы.

«В моем тюремном блоке сидел стукач, которого охранял огромный бывший сомалийский военный (возможно, имеется в виду сокамерник, — прим. «Ленты.ру»). Каждую ночь после отбоя можно было слышать, как арестанты с нижних этажей требуют его смерти», — написал один из пользователей.

Другой рассказал о том, как в одной из американских тюрем стал однажды свидетелем разборок между членами неонацистской банды. Одному из них, по словам пользователя, едва не выкололи глаз, а крови было настолько много, что эта картинка на многие годы впечаталась в память автора.

«Я видел, как парень выползал из туалета во дворе тюрьмы, а его тащили обратно и при этом били ножом и пинали по голове. Везде была кровь, а остальные заключенные просто делали вид, что ничего не происходит», — добавил еще один пользователь.

Ранее бывший тюремщик рассказал на Reddit правду об издевательствах над заключенными. Он отметил, что тихие арестанты, относившиеся к надзирателям с уважением, редко становились объектами нападок с их стороны.