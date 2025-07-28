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00:18, 28 июля 2025Спорт

Украинская саблистка отказалась от фото с россиянкой Егорян на чемпионате мира

Украинская саблистка Комащук отказалась от фото с россиянкой Егорян на ЧМ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Яна Егорян

Яна Егорян. Фото: Toru Hanai / Reuters

Украинская фехтовальщица Алина Комащук отказалась от фотографии с россиянкой Яной Егорян на пьедестале почета на чемпионате мира (ЧМ) по фехтованию, который проходит в Тбилиси. Результаты доступны на сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Инцидент произошел на церемонии награждения. После того, как чемпионке мира Егорян, а также занявшим вторые и третьи места польке Зузанне Цесляр, Комащук и китаянке Пань Цимяо вручили награды, украинка ушла с пьедестала. Остальные саблистки сделали общий снимок.

27 июля Егорян завоевала золотую медаль на чемпионате мира. В решающем поединке отечественная спортсменка одержала победу над полькой Зузанной Цесляр. Встреча завершилась со счетом 15:11.

Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию. На ее счету также две победы на Олимпийских играх.

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