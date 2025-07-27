Российская фехтовальщица Егорян выиграла золото на чемпионате мира

Российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси. Результаты доступны на сайте Международной федерации фехтования (FIE).
В решающем поединке отечественная спортсменка одержала победу над полькой Зузанной Цесляр. Встреча завершилась со счетом 15:11.
Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию. На ее счету также две победы на Олимпийских играх.
В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. В частности, на чемпионат мира были допущены саблистки Софья Великая и Яна Егорян, представляющие ЦСКА.