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19:11, 27 июля 2025Спорт

Российская фехтовальщица Егорян выиграла золото на чемпионате мира

Российская саблистка Яна Егорян выиграла золото на чемпионате мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Toru Hanai / Reuters

Российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси. Результаты доступны на сайте Международной федерации фехтования (FIE).

В решающем поединке отечественная спортсменка одержала победу над полькой Зузанной Цесляр. Встреча завершилась со счетом 15:11.

Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию. На ее счету также две победы на Олимпийских играх.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. В частности, на чемпионат мира были допущены саблистки Софья Великая и Яна Егорян, представляющие ЦСКА.

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