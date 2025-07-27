Российская фехтовальщица Егорян выиграла золото на чемпионате мира

Российская саблистка Яна Егорян выиграла золото на чемпионате мира

Российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси. Результаты доступны на сайте Международной федерации фехтования (FIE).

В решающем поединке отечественная спортсменка одержала победу над полькой Зузанной Цесляр. Встреча завершилась со счетом 15:11.

Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию. На ее счету также две победы на Олимпийских играх.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. В частности, на чемпионат мира были допущены саблистки Софья Великая и Яна Егорян, представляющие ЦСКА.