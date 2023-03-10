Международная федерация фехтования вернет российских спортсменов на турниры

Inside the Games: Международная федерация фехтования вернет россиян на турниры

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить к участию в турнирах российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации издания, решение вернуть россиян приняли на внеочередном конгрессе организации. Условия участия атлетов в соревнованиях не уточняются.

31 мая 2022 года Конгресс Европейской конфедерации фехтования проголосовал за досрочное прекращение полномочий Станислава Позднякова как действующего главы организации. Россиянин заявил, что благодарен европейской фехтовальной семье за шесть лет работы, и пожелал спортсменам и тренерам достойных результатов.

2 марта 2022 года Международная федерация фехтования временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. Причиной стала ситуация на Украине.