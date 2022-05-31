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Россиянина Позднякова сняли с поста главы Европейской конфедерации фехтования

Поздняков сообщил, что его сняли с поста главы Европейской конфедерации фехтования

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Россиянин Станислав Поздняков в своем Telegram-канале сообщил, что Конгресс Европейской конфедерации фехтования проголосовал за досрочное прекращение его полномочий как действующего главы организации.

Решение о снятии россиянина было принято на внеочередном собрании конфедерации. Поздняков заявил, что благодарен европейской фехтовальной семье за шесть лет работы, и пожелал спортсменам и тренерам достойных результатов. «Печально, что истерика в Европе привела к "культуре отмены" всего русского, даже в таком благородном виде спорта, как фехтование», — подчеркнул он.

Поздняков возглавлял конфедерацию с 2016 года. В 2021 году россиянин был единогласно переизбран на новый срок. Также он является президентом Олимпийского комитета России.

2 марта Международная федерация фехтования временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. Причиной стала ситуация на Украине.

Анастасия Борисова
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