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11:42, 1 января 2024Спорт

Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 43 россиянам

43 российским велосипедистам присвоили нейтральный статус, четверым отказали

Фото: Ian MacNicol / Getty Images

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус 43 российским спортсменам. Об этом сообщает ТАСС.

Четверо российских велогонщиков получили отказ в присвоении нейтрального статуса из-за причастности к силовым структурам или поддержки специальной военной операции. Это Алексей Обыденнов, Анастасия Войнова, Мария Новолодская и Данила Бурлаков. Запрет в их отношении будет действовать до тех пор, пока сохранятся специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.

В мае стало известно о допуске россиян на турниры UCI в нейтральном статусе. Отмечалось, что спортсмены смогут принять участие в Кубке мира, Кубке наций и чемпионате мира в индивидуальном порядке — без каких-либо ассоциаций с Россией, национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Ранее Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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      Илья Костин
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