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18:53, 3 мая 2023Спорт

Еще одна международная федерация допустила российских спортсменов к турнирам

Международный союз велосипедистов допустил россиян к турнирам в нейтральном статусе

Фото: Yong Teck Lim / Getty Images

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

В UCI заявили, что россияне и белорусы смогут принять участие в Кубке мира, Кубке наций и чемпионате мира в качестве индивидуальных спортсменов — без каких-либо ассоциаций с Россией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

29 апреля еще одна международная федерация — дзюдо — допустила россиян к международным турнирам. IJF наняла независимую компанию для проверки биографических данных и социальных сетей всех заявленных на турниры спортсменов.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

Анастасия Борисова
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