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17:34, 29 апреля 2023Спорт

Российских дзюдоистов допустили до международных турниров

Международная федерация дзюдо допустила россиян до турниров в нейтральном статусе

Фото: Joshua Jamias / Unsplash

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян до международных турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

«Исполнительный комитет IJF принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных атлетов», — говорится в заявлении.

IJF наймет независимую компанию для проверки биографических данных и социальных сетей всех заявленных на турниры спортсменов. Отмечается, что только те атлеты и персонал, которые прошли проверку, будут рассматриваться для дальнейшего участия в соревнованиях.

Дарья Коршунова
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