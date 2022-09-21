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Спорт

Международная федерация дзюдо отстранила россиян от соревнований

Международная федерация дзюдо отстранила россиян от соревнований до января 2023 года

Фото: Shutterstock

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

Дисквалификация действует до января 2023 года. В федерации заявили, что санкции были приняты для обеспечения безопасности всех спортсменов. Решение распространяется и на белорусских дзюдоистов.

20 сентября сборную России отстранили от чемпионата мира по дзюдо. До этого украинские дзюдоисты заявили, что бойкотируют турнир в случае допуска россиян. Соревнования должны пройти в Ташкенте с 6 по 13 октября.

В марте IJF разрешила российским спортсменам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Сборная изначально отказалась выступать за рубежом, объяснив это решение существенно затрудненным доступом в большинство стран и обеспечением безопасности российских спортсменов. При этом команда приняла участие в турнире Grand Slam в Улан-Баторе.

Анастасия Борисова
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