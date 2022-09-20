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Спорт

Сборную России отстранили от чемпионата мира по дзюдо

Призер Олимпиады Михайлин заявил, что сборную России по дзюдо отстранили от чемпионат мира

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборную России отстранили от чемпионата мира по дзюдо. Об этом РИА Новости сообщил серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Александр Михайлин.

«Видел, как наши спортсмены готовы, они должны были произвести на чемпионате мира настоящий фурор. Видимо, это понимают и те, кто принимает решения», — объяснил ситуацию Михайлин. Он также выразил опасения, что россиян могут не допустить до Игр-2024. «Вот это уже перебор. Интересно, почему только в нашу сторону подобные санкции?» — поделился дзюдоист.

Ранее сообщалось, что украинские дзюдоисты бойкотируют чемпионат мира-2022 в случае допуска российских спортсменов до турнира. Соревнования должны пройти в Ташкенте с 6 по 13 октября.

В марте Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским спортсменам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Сборная изначально отказалась выступать за рубежом, объяснив это решение существенно затрудненным доступом в большинство стран и обеспечением безопасности российских спортсменов. При этом команда приняла участие в турнире Grand Slam в Улан-Баторе.

Дарья Коршунова
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