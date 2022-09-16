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Спорт

Украинские дзюдоисты бойкотируют чемпионат мира в случае допуска россиян

Федерация дзюдо Украины бойкотирует чемпионат мира в случае допуска россиян до турнира

Фото: Федерация дзюдо Украины

Украинские дзюдоисты бойкотируют чемпионат мира-2022 в Ташкенте в случае допуска российских спортсменов до турнира. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации дзюдо Украины (ФДУ).

«У меня появилась информация из личных источников, что Международная федерация дзюдо (IJF) все же заявит под нейтральным флагом команду России, как это было на турнире Grand Slam в Улан-Баторе. Если окончательное решение IJF будет таким, мы бойкотируем этот чемпионат», — сказано в заявлении президента ФДУ Михаила Кошляка.

13 сентября стало известно, что украинские самбисты не выступят на чемпионате Европы из-за допуска российских спортсменов. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что ему жаль, что такая сильная команда, как сборная Украины, отказалась от участия на чемпионате Европы.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе, самбо и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Ксения Курашкина
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