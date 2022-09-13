Российские самбисты отреагировали на протест украинцев перед чемпионатом Европы

Президент Всероссийской федерации самбо Елисеев: жаль, что Украины не будет на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что ему жаль, что такая сильная команда, как сборная Украины, отказалась выступать на чемпионате Европы. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сборная Украины по самбо отказалась выступать на чемпионате Европы-2022 из-за допуска на турнир россиян и белорусов. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации самбо Украины.

«Я не очень хорошо к этому отношусь. Я считаю, что спортсмены могут участвовать во всех соревнованиях: и российские, и украинские, и белорусские, и испанские, и африканские. Я считаю, тут перемешивать ничего не надо. Жалко, что такой сильной команды не будет на чемпионате Европы. Если ребята хотели бы приехать, было бы здорово — хорошая была бы конкуренция, и всем от этого был бы плюс. Для этого и проводим соревнования — чтобы выявить сильнейших», — высказался Елисеев.

Чемпионат Европы по самбо пройдет в сербском городе Нови-Сад с 14 по 19 сентября. Спортсмены из России и Белоруссии выступят там под эгидой FIAS.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе, самбо и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

