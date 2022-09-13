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Российские самбисты отреагировали на протест украинцев перед чемпионатом Европы

Президент Всероссийской федерации самбо Елисеев: жаль, что Украины не будет на ЧЕ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что ему жаль, что такая сильная команда, как сборная Украины, отказалась выступать на чемпионате Европы. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сборная Украины по самбо отказалась выступать на чемпионате Европы-2022 из-за допуска на турнир россиян и белорусов. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации самбо Украины.

«Я не очень хорошо к этому отношусь. Я считаю, что спортсмены могут участвовать во всех соревнованиях: и российские, и украинские, и белорусские, и испанские, и африканские. Я считаю, тут перемешивать ничего не надо. Жалко, что такой сильной команды не будет на чемпионате Европы. Если ребята хотели бы приехать, было бы здорово — хорошая была бы конкуренция, и всем от этого был бы плюс. Для этого и проводим соревнования — чтобы выявить сильнейших», — высказался Елисеев.

Чемпионат Европы по самбо пройдет в сербском городе Нови-Сад с 14 по 19 сентября. Спортсмены из России и Белоруссии выступят там под эгидой FIAS.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе, самбо и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

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Екатерина Смирная
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