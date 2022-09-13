Сборная Украины отказалась выступать на чемпионате Европы из-за россиян

Сборная Украины по самбо отказалась выступать на чемпионате Европы из-за участия россиян

Сборная Украины по самбо отказалась выступать на чемпионате Европы-2022 из-за допуска на турнир россиян. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации самбо Украины.

«Мы заявляем об отказе от участия в чемпионате Европы по причине принятого решения Международной федерации самбо (FIAS) и Европейской федерации самбо о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в этих соревнованиях», — говорится в заявлении на сайте.

Чемпионат Европы по самбо 2022 года пройдет в сербском городе Нови-Сад с 14 по 19 сентября. Спортсмены из России и Белоруссии выступят там под эгидой FIAS.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе, самбо и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.