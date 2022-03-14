Сборная России по дзюдо приостановила участие в международных соревнованиях

Сборная России по дзюдо приостановила участие в соревнованиях под эгидой IJF и EJU

Сборная России по дзюдо приостановила участие в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Федерации дзюдо России.

Команда не будет принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) и Европейского союза дзюдо (EJU). Решение объяснили существенно затрудненным доступом в большинство стран и обеспечением безопасности российских спортсменов.