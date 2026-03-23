Парикмахер назвала самую раздражающую привычку клиентов

Парикмахер Фло Уэллс назвала раздражающими движения головой во время стрижки

Владелица парикмахерского салона Felicity Wells Hair Salon Фло Уэллс из Англии назвала самую раздражающую привычку клиентов. Отрывки из ее интервью компании SumUp приводит The Sun.

По словам специалистки, наиболее неприятными для нее являются моменты, когда посетители начинают двигать головой во время стрижки или окрашивания. «Я прошу клиентов опустить голову, но, как только они начинают разговаривать, они сами собой поднимают ее, даже не осознавая этого», — сказала эксперт.

При этом Уэллс отметила, что не против того, чтобы посетители приносили с собой ноутбуки и работали за ними или принимали важные звонки.

В августе 2023 года парикмахер Телиса Браун из Калгари, Канада, также назвала пять раздражающих привычек клиентов.