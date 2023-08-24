Парикмахер назвала пять раздражающих привычек клиентов

Парикмахер Телиса Браун из Калгари, Канада, назвала пять раздражающих привычек клиентов. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

По словам специалистки, мастера осуждают тех, кто опаздывает на сеанс или не приходит на него. Также недовольство способны вызвать посетители с грязными волосами и болеющие заразными заболеваниями люди.

Кроме того, в списке оказались клиенты, просящие об услуге, отличной от той, на которую они записывались изначально. Эксперт отметила, что это нарушает график работы парикмахеров, поскольку на каждую процедуру отводится определенное время.

При этом наибольшее раздражение у Браун вызывают личности, которые говорят, что еще никто не смог подстричь и покрасить их волосы должным образом. «Это большой красный флаг, потому что обычно подобные слова означают, что человек останется недоволен, что бы я ни делала», — пояснила мастер.

Ранее в августе мастер маникюра (имя неизвестно) из салона South Avenue Nails также раскрыла раздражающие привычки клиентов По словам специалистки из Огайо, США, у нее вызывают недовольство опаздывающие более чем на 15 минут девушки. Кроме того, ее возмущает, когда клиенты трогают волосы или одежду руками с не высохшим до конца лаком на ногтях.