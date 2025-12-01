Россия
В России заявили о снижении числа новых случаев ВИЧ

Марина Совина
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ежегодный тренд на снижение выявления новых случаев ВИЧ-инфекции в стране сохраняется. Его слова приводит ТАСС.

Мурашко сообщил, что в 2024 году выявили чуть менее 48,5 тысячи новых случаев ВИЧ без учета новых регионов. Этот показатель меньше результата предыдущего года на 11 процентов. Министр добавил, что в 2024 году прошел тестирование на ВИЧ каждый третий россиянин.

«Охват населения страны тестированием на ВИЧ в 2024 году увеличился до 37 процентов. Этот результат свидетельствует о том, что Россия по-прежнему занимает лидерские позиции по данному направлению среди мировых систем здравоохранения», — отметил он.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить правила въезда в Россию мигрантов. В частности, депутаты призвали не пускать в страну иностранцев с гепатитом, сифилисом, туберкулезом и ВИЧ.

