02:29, 6 мая 2026Интернет и СМИ

Мужчина хитроумно отомстил любившим задерживать лифт на своем этаже соседям

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valazarus-studio / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Thelastsumatran рассказал о своей элегантной мести соседям, постоянно задерживавшим единственный лифт в подъезде. Сам он живет на седьмом этаже, а семейство его обидчиков — на пятом.

«Они выходят, чтобы отвезти своих детей в школу, в то же время, в которое я еду на работу. Естественно, они держат лифт на своем этаже слишком долго, пока вся ребятня в него не погрузится. Из-за этого мне иногда приходится проводить в ожидании свободной кабины по несколько минут на своем этаже», — посетовал автор.

В один из дней его нервы не выдержали, и он отправился вниз пешком. Проходя мимо пятого этажа, он увидел, что мать держала лифт открытым, пока намазывала лицо своего ребенка солнцезащитным кремом, причем сцена продолжалась довольно долго.

«Позже тем же вечером мы с моим ребенком вошли в здание примерно за 20 секунд до их семьи. Обычно я бы подождал, но из-за их утренней выходки я поспешил закрыть двери лифта и отправится на свой этаж. Прибыв туда, я задержал кабину ровно на две минуты, после чего еще и отправил ее на восьмой этаж. Мелочно, но я получил огромное удовольствие, отплатив им той же монетой», — обрадовался мужчина.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о необычной мести соседу. Тот позволял своей собаке, золотистому ретриверу по кличке Дюк, испражняться на участке автора.

