12:07, 14 мая 2026Силовые структуры

Россиянин попал под следствие после публикации в мессенджере

В Волгоградской области возбудили дело за оправдание терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Волгоградской области возбудили дело за оправдание терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

По данным агентства, 56-летний местный житель в одном из мессенджеров разместил публикации, в которых он оправдывал и поддерживал деятельность террористических организаций Вооруженных сил Украины.

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили его противоправную деятельность и задержали.

Ранее сообщалось, что россиянин попросил ударить по родной стране ядерным оружием и поплатился.

