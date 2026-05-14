Россиянин попал под следствие после публикации в мессенджере

В Волгоградской области возбудили дело за оправдание терроризма

В Волгоградской области возбудили дело за оправдание терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

По данным агентства, 56-летний местный житель в одном из мессенджеров разместил публикации, в которых он оправдывал и поддерживал деятельность террористических организаций Вооруженных сил Украины.

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили его противоправную деятельность и задержали.

Ранее сообщалось, что россиянин попросил ударить по родной стране ядерным оружием и поплатился.