Россиянин попал под следствие после публикации в мессенджере

В Волгоградской области возбудили дело за оправдание терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).
По данным агентства, 56-летний местный житель в одном из мессенджеров разместил публикации, в которых он оправдывал и поддерживал деятельность террористических организаций Вооруженных сил Украины.
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили его противоправную деятельность и задержали.
