19:44, 30 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин попросил ударить по стране ядерным оружием и поплатился

В Ростове-на-Дону суд дал три года за призыв к ядерному удару по России
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Кубани к трем годам колонии общего режима за призыв к ядерному удару по России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете») УК РФ. Следствие и суд установили, что в октябре 2023 года он написал в соцсетях комментарий, в котором обнаружили призыв к нанесению ядерного удара по стране.

Телефон россиянина отошел в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали руферов за продажу ВСУ фото города для атаки БПЛА.

