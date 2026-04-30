Россиянин попросил ударить по стране ядерным оружием и поплатился

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Кубани к трем годам колонии общего режима за призыв к ядерному удару по России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Мужчину признали виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете») УК РФ. Следствие и суд установили, что в октябре 2023 года он написал в соцсетях комментарий, в котором обнаружили призыв к нанесению ядерного удара по стране.
Телефон россиянина отошел в доход государства.
