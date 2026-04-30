Руферов связали с атакой беспилотников по российскому городу

В Екатеринбурге задержали руферов за продажу ВСУ фото города для атаки БПЛА

В Екатеринбурге задержали подростков-руферов за продажу украинским спецслужбам фотографий с панорамами города, которые могли использоваться ВСУ для атаки дронами 25 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предполагается, что атака на уральский мегаполис готовилась как минимум три месяца. Украинские спецслужбы договорились с подростками, которые увлекаются руферством, о покупке панорамных снимков города. В феврале и марте росгвардейцы ловили школьников за проникновение на крыши. У детей в телефонах были фотографии и видео Екатеринбурга, которые они отправляли украинцам за вознаграждение.

На основе этих материалов ВСУ создали компьютерную модель города и оцифровали изображение с камеры БПЛА, чтобы дрон смог достичь цели даже при отключении интернета.

Пока вопрос о наказании для задержанных подростков не решен — им еще нет 16 лет для привлечения к уголовной ответственности.

Утром в субботу, 25 апреля, в жилую многоэтажку в Екатеринбурге врезался беспилотник. У большинства пострадавших диагностировали отравление продуктами горения легкой степени. По неофициальной информации, город атаковали беспилотниками типа «Лютый».