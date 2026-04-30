Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:38, 30 апреля 2026

Руферов связали с атакой беспилотников по российскому городу

В Екатеринбурге задержали руферов за продажу ВСУ фото города для атаки БПЛА
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик
СюжетАтака БПЛА

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге задержали подростков-руферов за продажу украинским спецслужбам фотографий с панорамами города, которые могли использоваться ВСУ для атаки дронами 25 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предполагается, что атака на уральский мегаполис готовилась как минимум три месяца. Украинские спецслужбы договорились с подростками, которые увлекаются руферством, о покупке панорамных снимков города. В феврале и марте росгвардейцы ловили школьников за проникновение на крыши. У детей в телефонах были фотографии и видео Екатеринбурга, которые они отправляли украинцам за вознаграждение.

На основе этих материалов ВСУ создали компьютерную модель города и оцифровали изображение с камеры БПЛА, чтобы дрон смог достичь цели даже при отключении интернета.

Пока вопрос о наказании для задержанных подростков не решен — им еще нет 16 лет для привлечения к уголовной ответственности.

Утром в субботу, 25 апреля, в жилую многоэтажку в Екатеринбурге врезался беспилотник. У большинства пострадавших диагностировали отравление продуктами горения легкой степени. По неофициальной информации, город атаковали беспилотниками типа «Лютый».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok