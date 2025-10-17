Боец Дроботов: Пенсионерка показала местоположение ВСУ в Новопавловке

В Новопавловке в Донецкой народной республике (ДНР) российские бойцы обратились к пенсионерке, чтобы узнать о том, где находятся солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Женщина не ответила, однако одним жестом раскрыла местоположение противника. Об этом рассказал солдат Александр Дроботов в беседе с ТАСС.

«Спросили: "Где противник?" Она говорит, что их здесь нет. И жестом указала направление, [где находятся военные ВСУ]», — поделился военнослужащий.

О взятии села под контроль России Минобороны отчиталось 15 октября. Уточнялось, что населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Север».