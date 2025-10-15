Армия России заняла населенный пункт под Донецком

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Новопавловка в ДНР

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новопавловка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике 11-ти бригад и полка Вооруженных сил Украины, 3-х бригад Нацгвардии, 2-х бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров и Красноармейск ДНР, а также Владимировка и Новоподгородное Днепропетровской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» более 460-ти военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак», пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Ранее ведомство отчиталось, что за неделю с 4 по 10 октября Российская армия заняла пять населенных пунктов в зоне СВО. Под контроль Вооруженных сил России перешли Отрадное Харьковской области, Кузьминовка и Федоровка ДНР, а также Нововасилевское и Новогригоровка Запорожской области.