Минобороны раскрыло данные о взятых под контроль за неделю населенных пунктах в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом, раскрывая подробности о ходе боев, журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Подразделения группировки войск «Север», как уточняется, освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Южная группировка войск установила контроль над Кузьминовкой и Федоровкой в Донецкой народной республике (ДНР).

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Нововасилевское и Новогригоровка Запорожской области», — добавили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Наступление российских войск подтвердил глава Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, войска Южной группировки продвигаются в Северске и Константиновке, группировка «Днепр» наступает в направлении города Запорожье.