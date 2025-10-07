Россия
21:19, 7 октября 2025Россия

Путин рассказал об успехах российских войск в зоне СВО

Путин: Украинские войска отступают по всей линии соприкосновения в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне специальной военной операции (СВО) и отметил, что украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.

«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения», — подчеркнул он во время поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Ранее Путин заявил, что подавляющее большинство российских бойцов желают, чтобы Россия достигла целей СВО.

