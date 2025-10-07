Путин рассказал об успехах российских войск в зоне СВО

Президент России Владимир Путин рассказал об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне специальной военной операции (СВО) и отметил, что украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.
«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения», — подчеркнул он во время поездки в Северо-Западный федеральный округ.
Ранее Путин заявил, что подавляющее большинство российских бойцов желают, чтобы Россия достигла целей СВО.