Путин рассказал об успехах российских войск в зоне СВО

Путин: Украинские войска отступают по всей линии соприкосновения в зоне СВО

Президент России Владимир Путин рассказал об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне специальной военной операции (СВО) и отметил, что украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.

«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения», — подчеркнул он во время поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Ранее Путин заявил, что подавляющее большинство российских бойцов желают, чтобы Россия достигла целей СВО.