Россия
21:21, 7 октября 2025Россия

Глава Генштаба доложил Путину о тактике в зоне СВО

Герасимов: ВС РФ продолжают наступать практически по всем направлениям СВО
Марина Совина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин и Валерий Герасимов

Владимир Путин и Валерий Герасимов. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о тактике российских войск в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА Новости.

Герасимов заявил, что ВС РФ продолжают наступать практически по всем направлениям СВО. По его словам, войска Южной группировки продвигаются в Северске и Константиновке. Группировка «Днепр» наступает в направлении города Запорожье, добавил глава Генштаба.

Российские войска продолжают целенаправленно наносить удары по военным объектам Украины, прежде всего по местам производства украинского ракетного оружия, подчеркнул Герасимов.

В середине сентября глава Генштаба сообщал, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. По его словам, наиболее упорные бои идут на красноармейском направлении, где противник безуспешно стремится остановить российское продвижение.

