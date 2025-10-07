Глава Генштаба доложил Путину о тактике в зоне СВО

Герасимов: ВС РФ продолжают наступать практически по всем направлениям СВО

Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о тактике российских войск в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА Новости.

Герасимов заявил, что ВС РФ продолжают наступать практически по всем направлениям СВО. По его словам, войска Южной группировки продвигаются в Северске и Константиновке. Группировка «Днепр» наступает в направлении города Запорожье, добавил глава Генштаба.

Российские войска продолжают целенаправленно наносить удары по военным объектам Украины, прежде всего по местам производства украинского ракетного оружия, подчеркнул Герасимов.

В середине сентября глава Генштаба сообщал, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. По его словам, наиболее упорные бои идут на красноармейском направлении, где противник безуспешно стремится остановить российское продвижение.