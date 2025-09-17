«Наступают на всех направлениях». Начальник Генштаба раскрыл успехи Российской армии в зоне спецоперации

Начальник Генштаба Герасимов: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО

Российские войска в зоне проведения специальной военной операции (СВО) наступают практически на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

По его словам, наиболее упорные бои идут на красноармейском направлении, где противник безуспешно стремится остановить российское продвижение. При этом командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), не считаясь с потерями в личном составе и технике, перебрасывает в тот район дополнительные силы.

Генерал армии добавил, что группировка войск «Запад» развивает наступление в городе Купянске Харьковской области, штурмовые подразделения Южной группировки продвигаются в Северске. Группировка войск «Восток» успешно действует в Днепропетровской и Запорожской областях.

Особо Герасимов отметил роль подразделений морской пехоты в достижении целей СВО.

Морские пехотинцы в боях под Угледаром и на курском направлении доказали свое превосходство над противником, проявили лучшие качества российского воинства — мужество, героизм, стойкость. Есть полная уверенность, что и в дальнейшем все поставленные перед вами задачи будут успешно выполнены Валерий Герасимов начальник Генштаба ВС РФ

Герасимов раскрыл, что ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества, близится к завершению операция по переходу под контроль Кировска. ВС РФ ведут боевые действия в населенных пунктах Плещеевка и Ямполь, приближаются к границам Константиновки, а также продолжают уничтожать отряды ВСУ, заблокированные южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Подсчитаны потери ВСУ за неделю

Потери в подразделениях ВСУ в боях на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) составили убитыми и ранеными за прошедшую неделю 4,3 тысяч солдат и иностранных наемников, ранее рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Подсчитывались поражения противника в зонах ответственности российских группировок «Север», «Юг» и «Запад». При этом самый большой ущерб в живой силе был нанесен группировкой «Запад», которая действует на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР.

По оценке западных СМИ, Российская армия доминирует на фронте и в ближнем тылу из-за превосходства в беспилотной авиации. «Россия сформировала империю дронов», — пишет The New York Times (NYT). Авторы отмечают, что в этом месяце всего за одну ночь Россия направила уже около 1000 беспилотников и ложных целей.

В России призвали не ждать скорого завершения СВО

Военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что по нынешней динамике на линии фронта военная операция на Украине может продолжаться еще годы. «Ничего сильно не изменилось. Война не закончится пока мы не зайдем на правый берег [Днепра] и не вернем Херсон, Николаев и Одессу», — сказал он. Аналитик пояснил, что что Россия и Украина с НАТО могут состязаться на равных достаточно долго, но в какой-то момент силы Украины могут физически закончиться.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов также предположил, что СВО продлится минимум до 2027 года. К такому выводу он пришел, проанализировав последние военные конфликты в мире.

В свою очередь, военблогер Юрий Подоляка выступил против публикации необоснованно благоприятных сводок из зоны СВО. В качестве примера такой публикации он привел сообщение одного из Telegram-каналов, согласно которому суточное продвижение российских войск в Купянске составило более одного километра. «При таких "темпах продвижения" главное — Купянск не проскочить...», — поиронизировал блогер.