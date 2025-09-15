Интернет и СМИ
На Западе назвали причины мощи России в СВО

NYT: Россия сформировала империю дронов и значительно увеличила свою мощь
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Россия сформировала империю дронов, и теперь она доминирует на фронте и в ближнем тылу. Об этом говорится в публикации The New York Times (NYT).

Авторы отмечают, что в этом месяце всего за одну ночь Россия направила уже около 1000 беспилотников и ложных целей.

15 сентября российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) впервые в истории проголосовали с помощью дрона.

До этого российский дрон-камикадзе «Упырь» прорвал оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Харьковской областью.

