В России впервые в истории проголосовали с помощью дрона

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) впервые в истории проголосовали с помощью дрона. Кадры опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Находящиеся на передовой бойцы из Ленинградской области не могли отдать свои голоса на выборах губернатора региона дистанционно из-за отстутствия мобильной связи. Однако из сложной ситуации удалось найти выход — опечатанную урну подвесили на БПЛА и доставили военным. После этого дрон с заполненными бюллетенями вернулся в штаб.

Ранее было подсчитано, что в выборах 2025 года участвуют 1616 ветеранов СВО. Слова поддержки им высказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.