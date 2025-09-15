Россия
11:11, 15 сентября 2025Россия

ВСУ уничтожили перевозившее членов избирательной комиссии в российском регионе авто

В Белгородской области ВСУ ударили по перевозившему членов УИК автомобилю
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, который перевозил членов участковой избирательной комиссии (УИК), и уничтожил его. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков во время заседания областного правительства, трансляция которого велась на его странице во «ВКонтакте».

«У нас есть комиссии, которые подвергались атакам. У нас был автомобиль, который уничтожен, на котором передвигались члены комиссии. У нас были обстрелы участковых избирательной комиссии. Слава Богу, что нет жертв», — сообщил губернатор.

Он добавил, что выборы в регионе прошли организованно, несмотря на сложные условия. Досрочное голосование, как уточняется, позволило обеспечить безопасность людей и снизить потоки избирателей в дни основной активности.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в России несколько избирательных участков в единый день голосования подверглись атаке беспилотников. Три инцидента произошли в Белгородской области, еще один — в Курской, участки эвакуировали в резервные помещения.

Выборы различных уровней состоялись в 81 регионе России. Они не были запланированы только в ДНР, ЛНР, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Запорожской и Херсонской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Граждане определили глав 20 регионов, также прошли выборы депутатов 11 законодательных собраний субъектов. В 25 региональных центрах определился новый состав городских дум. Всего в стране выбирали 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

