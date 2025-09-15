Бойцы СВО проголосовали на передовой и попали на видео

Бойцы СВО проголосовали на передовой и попали на видео. Об этом сообщает 47news.

На видео, снятом фондом «Ленинградский рубеж», беспилотник доставляет избирательную урну для голосования жителей Ленинградской области. На импровизированном избирательном участке бойцы заполняют бюллетени, после чего урну поднимает дрон и уносит ее в тыл.

Единый день голосования завершился в России 14 сентября.

Тем временем стали известны первые результаты губернаторских выборов. В Брянской области лидером голосования стал Александр Богомаз, в Пермском крае — Дмитрий Махонин, в Архангельской области — Александр Цыбульский, на Камчатке — Владимир Солодов. Все четверо являются действующими главами регионов.